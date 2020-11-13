РИАМО - 13 ноя. На предприятии в Оболенске в Серпухове в семь раз увеличили объемы выпуска препарата, рекомендованного для лечения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На сегодняшний день в списке рекомендованных Минздравом РФ лекарственных средств для лечения Covid-19 находятся 59 препаратов. Из них на данный момент наиболее востребованы пять: «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Линезолид», «Меропенем» и «Моксифлоксацин». С начала года в России было произведено почти 40,5 миллионов упаковок этих препаратов, более 10,5 миллионов упаковок производит компания «Биннофарм Групп».

«Наши производственные площадки загружены максимально. За 9 месяцев 2020 года объем выпуска антибиотика «Азитромицин» в поселке Оболенск вырос в семь раз год к году, а объемы выпуска «Левофлоксацина» удвоены»», - сказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Всего фармацевтическая группа выпускает 24 препарата из списка препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения коронавируса.

«Подмосковные компании одни из первых в России представили лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня на этих предприятиях рабочие совершают трудовой подвиг – сотрудники выходят работать в несколько смен, производственный процесс идет буквально круглосуточно. Это позволяет обеспечить больницы самым необходимыми препаратами», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- Эксперты в Москве объяснили родителям необходимость дистанционного обучения в пандемию. Главный педиатр города Исмаил Османов подчеркнул, что в числе заболевших детей преобладают старшеклассники и преобладают с наиболее тяжелым течением заболевания.

- В Подмосковье начали выпускать больше антибиотиков для лечения Covid‑19. В списке рекомендованных Минздравом РФ лекарственных средств для лечения Covid‑19 находятся 59 препаратов.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Почти 2 тыс детей с коронавирусом госпитализировали в Москве с начала пандемии. Клинические особенности коронавируса у детей: ОРВИ, желудочно‑кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности.

- В Госдуме рассмотрят рекордное число поправок для выплат врачам. Эти поправки позволят улучшить материальное положение граждан.

- Песков заявил о добровольном характере вакцинации россиян от Covid‑19. Точные сроки ее начала пока не определены.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.