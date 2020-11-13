РИАМО - 13 ноя. На предприятии в Оболенске в Серпухове в семь раз увеличили объемы выпуска препарата, рекомендованного для лечения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На сегодняшний день в списке рекомендованных Минздравом РФ лекарственных средств для лечения Covid-19 находятся 59 препаратов. Из них на данный момент наиболее востребованы пять: «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Линезолид», «Меропенем» и «Моксифлоксацин». С начала года в России было произведено почти 40,5 миллионов упаковок этих препаратов, более 10,5 миллионов упаковок производит компания «Биннофарм Групп».
Всего фармацевтическая группа выпускает 24 препарата из списка препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения коронавируса.
«Подмосковные компании одни из первых в России представили лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня на этих предприятиях рабочие совершают трудовой подвиг – сотрудники выходят работать в несколько смен, производственный процесс идет буквально круглосуточно. Это позволяет обеспечить больницы самым необходимыми препаратами», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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13 НОЯБРЯ
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