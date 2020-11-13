РИАМО - 13 ноя. На западе столицы в торговых центрах прошли рейды по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, инспекторы обнаружили 40 посетителей без масок или перчаток, сообщил журналистам Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.
Рейды прошли в ТЦ «Западный», «Звездочка», «Шолохов».
«Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с полицией было проведено обследование нескольких торговых центов в западном административном округе Москвы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлено 38 нарушителей режима», — сказал Зинюшин.
В отношении нарушителей составили административные протоколы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Им грозит штраф размером 4 тысячи рублей.
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13 НОЯБРЯ
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