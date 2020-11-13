РИАМО - 13 ноя. В ходе онлайн-конференции, проведенной Фондом защиты прав дольщиков Подмосковья, граждане, чьи объекты уже переданы для завершения строительства, узнали об основных механизмах работы организации, возможности рефинансирования ипотеки, сроках реализации по дорожным картам каждого из жилых комплексов, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

На текущий момент в работе фонда находятся семь ЖК, а это свыше 3,5 тысяч граждан в 34 домах, которые вскоре получат свои квартиры. Первым проектом фонда значится ЖК «Новокосино-2» в Реутове. В отношении него сейчас ведется процесс заключения договоров на обследование и проектирование, также запланирован выход на стройплощадку в начале следующего года.

«Самый главный вопрос, который интересует дольщиков всех ЖК, это сроки выхода фонда на строительную площадку и сроки ввода объекта. По каждому из проектов они разные, это зависит от степени готовности документации, от строительной готовности объекта, возможностей подключения к коммуникациям и многих других параметров. Но мы стараемся максимально сократить сроки реализации по каждому дому и вести работу параллельно по нескольким направлениям», - сказал директор фонда Виталий Донченко на встрече с дольщиками.

Он добавил, что в целом подготовительный процесс, предшествующий выходу на стройплощадку, занимает около 6 месяцев, далее сроки строительства зависят от конкретного объекта.

Заседание Арбитражного суда Подмосковья по передаче прав на подольский ЖК «Симферопольский» назначено на начало декабря. Также ведется документация по жилищно-строительному кооперативу «Решетниково» в Клину.

Сбор документов по жилым комплексам «Березовая роща» в Раменском, «Бекасово-Сити» в Наро-Фоминске, «Митино Дальнее» в Солнечногорске и дому на улице Серпуховской в Подольске ведется для подачи заявления в Арбитражный суд. На завершение строительства данных объектов, к которому Фонд собирается приступить к началу лета 2021 года, из регионального и федерального бюджета выделят около 10 миллиардов рублей.

«В рамках механизма завершения строительства подмосковный фонд первым делом обращается в Арбитражный суд и Росреестр Московской области, которые и передают все права по объекту, подписывает договор и акт с конкурсным управляющим, ведущим сбор сведений по ЖК», – добавляется в сообщении

После этого фонд становится полноправным владельцем и организацией, завершающей возведение объекта. Процесс согласовательных и технических процедур занимает порядка шести месяцев и включает в себя проектно-изыскательные процедуры, экспертизы, получение разрешения на строительство и техническое обследование. Далее дается зеленый свет, предполагающий выход на стройплощадку, где время завершения работ зависит от степени готовности объекта и работ по нему. Срок определяется временным промежутком от 6 до 24 месяцев.