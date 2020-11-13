РИАМО - 13 ноя. В Московской области около 33 тысяч жителей трудоустроились через службу занятости региона с начала текущего года, всего граждане подали около 359 тысяч заявлений в ведомство, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«В 2020 году в областную службу занятости населения было подано 359,6 тысячи заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 253,3 тысячи человек, за профессиональной ориентацией – более 53 тысяч человек», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

С начала года заявленная работодателями потребность составила 86,8 тысячи вакансий, причем 74,3% – по рабочим профессиям. Всего с начала года через областную службу занятости трудоустроилось 32,9 тысячи жителей региона.

По словам Фаевской, в региональном банке вакансий размещено 50,9 тысячи вакансий, из них 68,5% – по рабочим профессиям, а 99% – с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области.

В конце октября 2020 года уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье зафиксировали на уровне 34,9,% к численности экономически активного населения.

Уровень общей безработицы в Московской области равен 4% к численности экономически активного населения, по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом за июль-сентябрь. По России этот показатель составляет – 6,3%, а по ЦФО – 4,4%.