РИАМО - 13 ноя. Загруженные станции метро на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях разгрузились на 4% благодаря скидке 50% в утреннее время, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях запущен проект «Время ранних». Со скидкой смогут проехать все, кто зайдет на любую станцию этих линий с момента открытия в рабочие дни до 7:15 утра и с 8:45 до 9:15.

«На каждой из них стало примерно на 4% пассажиров меньше, чем обычно. А абсолютный максимум мы зафиксировали на станции «Беговая» 11 ноября — там количество пассажиров в час пик снизилось на 8%. В среднем ежедневно скидкой пользовались больше 85 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Станции-лидеры по разгруженности на вход в час пик: «Тушинская», «Кузьминки», «Лухмановская».