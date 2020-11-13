РИАМО - 13 ноя. Загруженные станции метро на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях разгрузились на 4% благодаря скидке 50% в утреннее время, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях запущен проект «Время ранних». Со скидкой смогут проехать все, кто зайдет на любую станцию этих линий с момента открытия в рабочие дни до 7:15 утра и с 8:45 до 9:15.
Станции-лидеры по разгруженности на вход в час пик: «Тушинская», «Кузьминки», «Лухмановская».
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