РИАМО - 13 ноя. Столичная сборная завоевала 183 медали: 123 золотые, 47 серебряных и 13 бронзовых на соревнованиях VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia, москвичи стали абсолютными чемпионами состязания, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин встретился в онлайн-формате с победителями чемпионата и их тренерами, экспертами и директорами образовательных органи­заций.

«Это были самые масштабные соревнования за всю 8-летнюю историю их проведения в нашей стране. В соревнованиях принимали участие студенты в возрасте от 16 до 22 лет и юниоры – ребята в возрасте от 10 до 16 лет. Всего в финале национального первенства выступило более 2,8 тысячи учащихся из 83 регионов России», — отмечается в материале.

Конкурс прошел с 6 по 21 сентября с очно-дистанционном формате по 210 компетенциям.

В сборную столицы вошли 299 учащихся, они приняли участие в 198 компетенциях. Для финала конкурса на базе 40 колледжей и двух вузов в городе оборудовали спецплощадки.

Победители состязаний получили 500 тысяч рублей за золотую медаль, 300 тысяч за серебряную и 200 тысяч за бронзовую.