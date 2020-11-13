РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Наталия Тышкунова проведет встречу с жителями в режиме онлайн 15 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Вместе с сельскими старостами и председателями уличных комитетов городского округа Люберцы обсудим наиболее актуальные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители, а также пути наиболее эффективного взаимодействия», - сказала Тышкунова.

Свои вопросы все желающие могут направить на адрес электронной почты: urtadm@mail.ru, задать по телефону: 8 (800) 600-21-85, или оставить в комментариях под этим постом.

Ссылка на Zoom-конференцию: https://us02web.zoom.us/j/83928161590?pwd=KzNzYjBmTlJXZndtUEl5bWU0UFdsQT09#success. Начало встречи в 17:00.