РИАМО - 13 ноя. В пятницу в столице состоялось торжественное открытие мемориальной доски народному артисту СССР, многолетнему ректору Театрального института имени Щукина, а также полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимиру Этушу, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Открытие мемориальной доски Владимиру Этушу приурочено ко дню образования Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, по ходатайству которого она и была установлена. Говорить о достоинствах Владимира Абрамовича можно бесконечно, всю свою жизнь он посвятил актерской профессии, оставив после себя любимые всеми россиянами фильмы и потрясающие спектакли. Очень важно, что теперь его память навсегда увековечена в столице», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что на официальном YouTube-канале ведомства вышел видеролик, где Елена Этуш поведала о последней картине, в которой снимался артист – «Старый вояка». Она также рассказала о съемках фильма и местах Москвы, которые связаны с творческой деятельностью и жизнью актера.

Мемориальная доска была создана в академическом стиле скульптором Филиппом Трушиным и изготовлена с долевым участием средств бюджета столицы и театра.

Участие в торжественной церемонии открытия приняли представители Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, правительства Москвы, родственники актера и другие.

Мемориальная доска находится по адресу: Гранатный переулок, дом 2, строение 1.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах. Он скончался 9 марта 2019 года на 97-м году жизни.