РИАМО - 13 ноя. В Московской области прошли съемки очередного выпуска популярной программы Росгвардии «Проверка на прочность» на полигоне софринской бригады Центрального округа Росгвардии, в этот раз на прочность проверили музыкального блогера, звезду шоу «Солдатки» Анну Демешкину, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Выпуск посвящен Дню войск радиационной, химической и биологической защиты России, который отмечается 13 ноября.

«В этот раз Росгвардия проверила на прочность музыкального блогера, звезду шоу «Солдатки» Анну Демешкину. Вместе с шоуменом Андреем Черкасовым и ведущей сержантом Аленой Журавлевой она попробовала себя в роли специалиста радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии», — отмечается в материале.

На полигоне в экипировке Джона Рембо Анна Демешкина прошла огненные препятствия, побывала на тест-драйве боевой разведывательной машины, опробовала главный калибр киборга-терминатора и спасла своего возлюбленного Леонардо Ди Каприо.

В следующем выпуске зрителям покажут силу ручного пехотного огнемета, росгвардейский водопад и секретные фишки полосы препятствий на тропе разведчика, а также узнают, как спастись в случае аварии, и что обо всем этом думает знаменитый голливудский актер Арнольд Шварцнеггер.

Программа «Проверка на прочность» выходит на официальном канале ведомства в Youtube.