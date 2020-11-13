РИАМО - 13 ноя. В заключительном онлайн-форуме проекта «Открой свой бизнес в Московской области», который пройдет 19 ноября, сможет поучаствовать любой желающий житель Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках форума участники узнают о том, какие меры поддержки бизнеса действуют в регионе, также они увидят их работу на конкретных предпринимательских проектах.

«Подать заявку на участие в проекте могли жители Подмосковья, которые планируют начать свое собственное дело в десяти заявленных муниципалитетах-участниках проекта: Балашиха, Зарайск, Коломна, Королев, Пущино, Ступино, Волоколамск, Богородский округ, Красногорск и Орехово-Зуево. На первом этапе (прием конкурсных предпринимательских проектов), который завершился 12 ноября, мы получили порядка 40 бизнес-проектов по нескольким направлениям», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В основном представленные проекты относятся к сфере услуг, благоустройства территории, экологии, социальной, а также производственным сферам. Некоторые проекты посвящены темам по созданию промышленного кластера, открытию новых медицинских кабинетов, многоформатного кафе на набережной, цеха вязаных изделий, организации уличного освещения и другим.

Второй этап стартовал 13 ноября и должен продлиться до 17 ноября. В рамках него члены экспертной комиссии Мининвеста Подмосковья, администраций муниципалитетов и действующих предпринимателей проведут отбор проектов, а также разработают необходимые меры поддержки.

«Завершение отбора проектов состоится 19 ноября на онлайн-форуме, где и будут подведены итоги конкурса. Лучшие проекты будут реализованы при поддержке регионального Мининвеста и глав муниципальных образований», – добавляется в сообщении.

Присоединиться к заключительному мероприятию можно 19 ноября бесплатно. С актуальной информацией о проекте «Открой свой бизнес в Московской области» можно ознакомиться на сайте.

Проект стартовал в области 12 октября, а его инициатором выступил Мининвест Московской области при поддержке министерства экономического развития России в рамках реализации мероприятий по популяризации предпринимательства.