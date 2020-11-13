РИАМО - 13 ноя. Учреждение «Мосавтодор» стало лауреатом национальной премии «Транспортная безопасность России – 2020», церемония награждения состоялась в рамках IХ Всероссийской конференции «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму — 2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Учреждение заняло III место в номинации «Лучший перевозчик автомобильного транспорта, а также лучший субъект транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности».

«Участники оценивались по таким критериям, как наличие утвержденного плана по обеспечению транспортной безопасности, укомплектованность техническими средствами, количество имеющихся транспортных средств, объем и качество оказанных услуг и иные операционные показатели», - говорится в сообщении.

Премия учреждена ассоциацией «Транспортная безопасность» и фондом «Транспортная безопасность» при поддержке министерства транспорта РФ и Госдумы. Участие в мероприятии приняли представители законодательной и исполнительной власти, надзорных органов, а также предприятий, осуществляющих перевозки во всех видах транспорта — воздушном, железнодорожном, морском, автомобильном и другом.