РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 ноя. Жители подмосковного Красногорска смогут больше узнать о музейных тайнах из цикла передач Красногорского филиала Музея Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Новая онлайн-программа «Музейные субботы» стартует 14 ноября. Видеосюжеты о жизни музея, обычно скрытой от глаз посетителей, будут выходить каждую субботу», - говорится в сообщении.

Первая программа нового цикла расскажет о правилах построения экспозиционного пространства и группировки экспонатов. Интернет-гости побывают в залах филиала, узнают, как воссоздавали исторический интерьер класса антифашистской школы, и как грамотно подобранные предметы помогают раскрывать тему плена. Посмотреть программу можно на YouTube-канале учреждения. Начало в 11:00.

«Зрители узнают, чем занимаются хранители, как формируются фонды, и готовятся выставки. Во время еженедельных встреч мы откроем много музейных тайн», - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.