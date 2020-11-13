РИАМО - 13 ноя. В Московской области появится онлайн-платформа для поддержки стартапов самозанятых с ограниченными возможностями здоровья, идею презентовали на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», проект поддержал президент России Владимир Путин, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
В регионе запустят пилотный проект. Программа поможет адаптировать условия для предпринимательской и проектной деятельности молодежи с ОВЗ, будет способствовать формированию института самозанятости в России. Координатор проекта — студентка МГУ Диана Цыганкова.
Девушка отметила, что порядка 3 тысяч молодых людей с ОВЗ узнают о новом проекте, около 300 человек смогут получить онлайн-образование на платформе. В итоге будет 200 готовых бизнес-проектов.
«На данный момент в России нет аналога такому акселератору. К его особенностям стоит отнести создание структуры медиаторов образовательного процесса, голосового помощника на базе искусственного интеллекта, а также - единой платформы интерфиксации всех видов платформ», — добавила Цыганкова.
Пилотный проект реализуют в три этапа. На первом — пройдут предпринимательские игры в учреждениях, на втором — запуск образовательных онлайн-программ для участников, на третьем — демонстрационная сессия.
В Подмосковье насчитывается свыше 150 тысяч самозанятых. Московская область стала одним из регионов, где с 1 января 2019 года ввели специальный налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход».
В регионе существует Школа молодого предпринимателя, в которой участвуют 1,1 тысячи человек, 800 человек уже прошли обучение. Также создан проект «Бизнес школьник», который популяризирует предпринимательство у молодежи 14-17 лет.
Каждый год в Подмосковье порядка 100 компаний получают субсидии до 3 миллионов рублей при создании социально ориентированного бизнеса. Фирмы выбирают на конкурсной основе.
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