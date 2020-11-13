РИАМО - 13 ноя. В столице в пятницу вечером ожидаются восьмибалльные пробки, труднее всего проехать будет в центре города и на вылетных магистралях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Уже начался пятничный вечерний разъезд. В пиковые часы ожидаем до 8 баллов», — отмечается в материале.

Основные затруднения ожидаются на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе перед МКАД, Волоколамском шоссе, Рижском проспекте, Садовом кольце, на некоторых участках ТТК и МКАД.

В мегаполисе 87% машин на дорогах – личный транспорт. Однако по сравнению с прошло неделей, автомобилей стало меньше на 60 тысяч, или на 2%.

Загруженность дорог в Москве меньше на несколько баллов, чем в прошлом году.