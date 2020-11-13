РИАМО – 13 ноя. Главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал, что с начала пандемии в столичные больницы попали почти 2 тысячи детей, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает ТАСС.

Около 7,6% среди заразившихся Covid-19 в Москве составляют дети. При этом большинство из них - это учащиеся 6-11 классов.

«Клинические особенности коронавируса у детей: ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности и с таковой, а также менингоэнцефалит, ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром, угрожающее жизни состояние, связанное с воспалением или повреждением легких)», - говорится в сообщении.

Османов отметил, что дети длительное время выделяют вирусы, при этом сами чувствуют себя нормально. Именно поэтому, по словам Османова, важно разобщать детские коллективы.

«Статистика показывает, что в числе заболевших детей превалируют старшеклассники и превалируют с наиболее тяжелым течением заболевания - болеют по-взрослому. А разобщение - один из базовых принципов эпидемиологии», - подчеркнул врач.

В столице за сутки выявили 5974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из тех, у кого выявили инфекцию за сутки, 14,1% составляют дети. Также за сутки госпитализировано 1458 пациентов.​

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- Почти 2 тыс детей с коронавирусом госпитализировали в Москве с начала пандемии. Клинические особенности коронавируса у детей: ОРВИ, желудочно‑кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности.

- В Госдуме рассмотрят рекордное число поправок для выплат врачам. Эти поправки позволят улучшить материальное положение граждан.

- Песков заявил о добровольном характере вакцинации россиян от Covid‑19. Точные сроки ее начала пока не определены.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.