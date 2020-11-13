РИАМО – 13 ноя. Депутаты Госдумы 16 ноября рассмотрят рекордное количество поправок в проект федерального бюджета, которые касаются изменений в выплатах медработникам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эти поправки позволят улучшить материальное положение граждан во время пандемии коронавируса.

«В том числе, это позволит усилить поддержку регионов и пострадавших отраслей производства», - говорится в сообщении.

Отдельной статьей расходов числятся меры адресной поддержки населения.

Также авторы поправок считают, что россиянам нужно помочь с тратами на услуги ЖКХ. Еще могут продлить материальное стимулирование медработников.​

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

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