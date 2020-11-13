РИАМО - 13 ноя. Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной проводит IV Всероссийский конкурс рисунков по тематике ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства», говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» с 18 ноября по 18 декабря.

«Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в зимний период времени через художественно-эстетические навыки и способности детей», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в проекте принимаются на электронный адрес: svetofor@fond-edykina.ru. Подробнее об участии в конкурсе можно узнать на сайте фонда: http://new.fond-edykina.ru.