РИАМО – 13 ноя. Ленту российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар», сообщает ТАСС.

На российских экранах фильм можно увидеть с 12 ноября. Главную роль сыграла Юлия Высоцкая.

«От России выбрали фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!», - сказал председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Действие фильма разворачивается в советское время. Лента описывает события 1962 года, произошедшие в Новочеркасске. Тогда расстреляли мирную демонстрацию.​