РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 ноя. В городском округе Мытищи за 10 месяцев текущего года было зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщается на сайте администрации горокруга.

На пресс-конференции начальник отдела ГИБДД городского округа Мытищи Александр Мещеряков подвел итоги 10 месяцев 2020 года. За это время на территории городского округа зарегистрировано 59 ДТП, в результате которых погибло шесть человек, и 57 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Причинами таких происшествий являются выезд на полосу встречного движения, на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дорожной разметки. Также наиболее распространено управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано пять таких ДТП», - сказал Мещеряков.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожных аварий уменьшилось на 14,5%. Остается проблемным и такой вид аварийности, как наезд на пешеходов. Зарегистрировано 30 наездов, в которых пострадал 31 человек, из них семь детей. Наибольшее количество ДТП происходит на дорогах в городе. Также выявлены и наиболее аварийные дни недели: суббота, воскресенье и понедельник. Наибольшее количество ДТП происходит в период времени с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Мещеряков отметил, что в эти периоды водителям необходимо еще внимательнее отнестись к соблюдению правил дорожного движения. Особое внимание нужно уделять при проезде пешеходных переходов. По его словам, снизилось количество ДТП с участием мотоциклистов. Таких ДТП было зарегистрировано четыре. Он отметил актуальную на сегодняшний день проблему – такси.

«Госавтоинспекция будет больше работать в этом направлении. Мы запланировали рейды по данной категории перевозчиков. Остается усиленный контроль за данными водителями», - сказал Мещеряков.

Он добавил, чтобы избежать проблем на дороге, лучше заблаговременно позаботиться о замене автомобильных шин. Мещеряков посоветовал водителям заняться этим вопросом. Это важно для безопасности на дороге среди участников автодвижения.

Инспекторы Мытищ проводят регулярно профилактические мероприятия, направленные на снижение дорожно-транспортных происшествий. В их числе акции «Автобус», «Тахограф», «Пассажирские перевозки». Пешеходам также напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы на одежде.