РИАМО - 13 ноя. На конкурс правительства Москвы в области медицины внесли свои разработки 95 команд, что почти в три раза больше предыдущего максимума, сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы, председатель экспертного совета по присуждению премии города Москвы в области медицины Алексей Хрипун.

«В этом году по понятным причинам мы подводим итоги в цифровом, удаленном формате, но эпидемия коронавируса, которая внесла коррективы во многие сферы нашей жизни, не остановила научного прогресса, научных разработок, активной работы по внедрению научных достижений в практику московской медицины. Наоборот, достаточно сказать, что 95 коллективов внесли свои разработки на конкурс и это почти в три раза больше, чем предыдущий максимум», - сказал Хрипун.

Он отметил, что в этом году в оценку конкурсных работ включились более 140 тысяч членов медицинского сообщества Москвы.

«Конкурс проходил в несколько этапов, включая общественное обсуждение, обсуждение экспертов, обсуждение внештатных специалистов департамента здравоохранения Москвы, в результате сегодня представлены 12 лучших работ, их них предстоит выбрать шесть. И эти шесть из рук мэра Москвы Сергея Собянина получат сегодня награды», - отметил глава департамента.

Он подчеркнул, что этим летом награда была увеличена в три раза, поэтому победители получат по 3 миллиона рублей.