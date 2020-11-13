РИАМО - 13 ноя. Нармин Ширалиева покинула пост советника губернатора Московской области (в ранге министра) по собственной инициативе, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение об увольнении Нармин Ширалиевой 11 ноября.

Ранее Ширалиева занимала должность министра культуры Подмосковья.

Нармин Ширалиева окончила Московский государственный институт международных отношений, отделение международной журналистики в 1996 году.

Осенью 2013-го года перешла на работу в администрацию губернатора Московской области на должность советника Московской области по культуре в ранге министра.

В первый год работы инициировала, подготовила и провела ряд крупных культурных проектов в Московской области, в частности, таких, как фестиваль искусств «Времена года в Подмосковье», Фестиваль театров малых городов России, фестиваль «Подмосковные вечера с Чайковским», акции «Первый зритель», «Подмосковная афиша столичных театров», «Русский балет в Новом Иерусалиме», «Фестиваль стола».

В 2016-2017-х годах под кураторством Ширалиевой в Московской области были запущены новые масштабные фестивальные проекты. Впервые в сотрудничестве с Московской епархией Русской православной церкви был проведен музыкальный фестиваль «Русская опера у стен монастыря».