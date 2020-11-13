РИАМО - 13 ноя. Вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии закроется для пассажиров на год 21 ноября, там отреставрируют и заменят эскалаторы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сама станция продолжит работать. На ней по-прежнему будут останавливаться поезда и работать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

«Войти и выйти со станции можно будет через станцию «Менделеевская», - говорится в сообщении.

За время ремонта увеличится число эскалаторов. Их будет четыре. Также рабочие отреставрируют вестибюль.

«Нынешние машины на станции с 1952 года. Новые эскалаторы будут тише, быстрее и вместят большее число пассажиров», - говорится в сообщении.