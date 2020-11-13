РИАМО - 13 ноя. Проекту по распознаванию азбуки Брайля «Ангелина ридер», которую представил житель подмосковного Солнечногорска Илья Оводов, окажут всяческую поддержку, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Если на современной креативной основе, на современных технологиях, вы додумались до того, как ее усовершенствовать (азбуку Брайля – ред.), это, конечно же, очень здорово, и мы всячески поможем», - сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24​».

Глава России отметил, что, если проекту понадобиться дополнительная поддержка, то он готов ее выделить из числа президентских грантов. Он добавил, что также будет продумана информационная поддержка проекта.

Житель Солнечногорска изобрел сервис, с помощью которого можно перевести фотографию с текстом, написанным азбукой Брайля, в буквенный текст.