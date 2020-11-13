РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 ноя. Музеи на базе лазарета и родильного приюта, входивших в ансамбль императорской усадьбы в подмосковном Красногорске, планируют создать в 2021 году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Ход работ в здании лазарета для раненых в Русско-японской войне проверили руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Наталья Громова и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в пятницу.

«В 2021 году на базе двух объектов культурного наследия - лазарета и родильного приюта - будут созданы музеи. Они станут частью федерального проекта «Императорский маршрут» и будут доступны всем, кто интересуется историей страны и созидательных дел императорской семьи», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в лазарете выполнено укрепление и восстановление фундамента. Материал фасада, который удалось сохранить, направлен в столярный цех на реставрацию. Кроме того, ведется дефектовка внутренней обшивки с максимальным сохранением культурного слоя. Недостающие деревянные элементы восстанавливаются идентично существующим образцам. Здание готовится к подъему на новую высотную отметку.