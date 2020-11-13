РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 ноя. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова посетила в больнице девочек, получивших ожоги в результате прорыва теплотрассы в Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.

Детей госпитализировали в ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства.

«Как предполагают врачи, девчонки пробудут в больнице чуть больше недели. Прогнозы на выздоровление оптимистичные. Настрой у девочек хороший. Они лежат в одной палате. Скучать им не дают», - сказала Мишонова.

Также она отметила, что и девочкам, и родителям была предложена и оказывается вся необходимая помощь.

Детский омбудсмен Подмосковья находится на связи с администрацией Дзержинского и родителями. Глава городского округа Людмила Иванова также навестила пострадавших накануне.

«Мы делаем все возможное, чтобы скрасить пребывание детей в больнице», - подытожила Мишонова.

Прорыв теплотрассы произошел накануне днем в городе Дзержинский Московской области. В результате ожоги различной степени получили 4 девочки в возрасте от 10 до 12 лет, переходившие в этот момент дорогу.