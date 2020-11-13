РИАМО – 13 ноя. В России будут действовать дополнительные меры для профилактики правонарушений в сфере предпринимательства, сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
В ходе пленарного заседания Альбина Газизуллина представила проект «Проверенный бизнес», в рамках которого предпринимателей информируют о существующих требованиях надзорных органов, оповещают об изменении законодательства, чтобы они могли избежать нарушений. Программой уже воспользовались около 170 тысяч бизнесменов.
Он отметил, что о необходимости профилактики правонарушений в предпринимательской среде речь идет в новом законе о регулировании надзорной деятельности.
«Мы всячески будем это поддерживать. Вы занимаетесь тем, что помогаете внедрять эти нормативные документы в практическую жизнь. Безусловно, мы вас поддержим. Ваша инициатива полностью коррелируется с тем, что делается государством», - заключил Путин.
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