РИАМО – 13 ноя. В России будут действовать дополнительные меры для профилактики правонарушений в сфере предпринимательства, сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

В ходе пленарного заседания Альбина Газизуллина представила проект «Проверенный бизнес», в рамках которого предпринимателей информируют о существующих требованиях надзорных органов, оповещают об изменении законодательства, чтобы они могли избежать нарушений. Программой уже воспользовались около 170 тысяч бизнесменов.

«Вы знаете, сколько усилий мы предпринимаем в последнее время, чтобы расчистить все завалы из устаревших правил нормативного характера. Этому посвящена работа по подготовке «регуляторной гильотины», которая должна начать действовать с 1 января 2021 года», - сказал Путин.

Он отметил, что о необходимости профилактики правонарушений в предпринимательской среде речь идет в новом законе о регулировании надзорной деятельности.

«Мы всячески будем это поддерживать. Вы занимаетесь тем, что помогаете внедрять эти нормативные документы в практическую жизнь. Безусловно, мы вас поддержим. Ваша инициатива полностью коррелируется с тем, что делается государством», - заключил Путин.​