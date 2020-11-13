РИАМО – 13 ноя. Из-за пандемии коронавируса среди россиян возрос интерес к внутреннему туризму, который необходимо сохранить на существующем уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«У нас резко возрос внутренний туризм. Я уверен, что, если нам дальше удастся поддержать такой интерес к нашей стране внутри самой России, то это количество людей, которое ездит по России, оно перерастет в качество. Люди привыкнут, поймут и захотят дальше путешествовать по нашей стране», - отметил глава государства в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» в пятницу.​

Он подчеркнул, что нужно переключить внимание россиян на внутренний туризм, а также поддержать этот интерес.

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