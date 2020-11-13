РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 ноя. Девятилетний ученик детской школы искусств №3 из Балашихи Денис Мясников стал лауреатом первой степени международного конкурса инструментального исполнительства «Музыкальный рассвет» в номинации «Фортепиано», конкурс прошел в удаленном формате, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Участники присылали видеозаписи своего исполнения. Мальчик записал ролик в стенах музыкальной школы с помощью преподавателя школы искусств Натальи Тужилкиной, на подготовку которого у него ушло около двух месяцев. Он исполнил произведение украинского композитора Игоря Шамо «Скерцо».

«Произведение мы выбрали веселое, ритмичное. Для возраста Дениса оно, конечно, технически сложное, ему всего девять лет, но мальчик с ним прекрасно справился. Эмоциональность Дениса дала возможность показать всю глубину произведения. Такое качество есть не у каждого ребенка», - сказала Тужилкина.

В детской школе искусств №3 Мясников учится третий год. Впервые на занятия он пришел в 7 лет.