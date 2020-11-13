РИАМО - 13 ноя. В новом мини-фильме, опубликованном на канале губернатора Московской области Андрея Воробьева на YouTube, рассказывается о его рабочей поездке во временный инфекционный госпиталь «Патриот», расположенный в Одинцовском городском округе.

«Временный ковид-госпиталь в «Патриоте» мы развернули при поддержке Минобороны. Сегодня здесь почти 1 тысяча пациентов. Наш президент поставил всем региональным руководителям, губернаторам задачу сохранить жизни людей», - говорится в описании ролика.

В видео показано, как губернатор в защитном костюме лично проверяет работу «красной зоны» госпиталя. Воробьев пообщался с медиками и пациентами с Covid-19.

Пациенты рассказали Воробьеву, что лекарств и врачей хватает, жалоб нет. Многие из пациентов уже идут на поправку и готовятся к выписке.

В свою очередь врачи рассказали губернатору, что в госпитале нет дефицита лекарств. Врачам в работе помогают военные фармацевты.

Госпиталь развернули в кратчайшие сроки по инициативе губернатора и при поддержке Минобороны РФ. В данный момент здесь находятся свыше 1 тысячи пациентов, свободными остаются более 400 коек.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

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