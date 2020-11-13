РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Стали известны победители конкурса чтецов, который проходил с 28 октября по 10 ноября в Instagram-аккаунте люберецких парков, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В возрастной группе от 3 до 6 лет первое место у Насти Пичугиной, второе - у Александра Спасенихина, третье - у Виктории Александровой. В номинации «Оригинальность исполнения» победила Клавдия Бессонова. В номинации «Самое артистичное исполнение» лучшим стал Петр Львов. В номинации «Спецприз от партнера конкурса» победила Соня Яковенко. В возрастной группе от 7 до 14 лет первое место у Матвея Козмулича, второе - у Никиты Букаса, третье - у Марка Антонова», - говорится в сообщении.

Также в номинации «Авторское исполнение» победил Даня Карев. В номинации «Самое артистичное исполнение» лучшим стал Евгений Касимов. В номинации «Спецприз от партнера конкурса» победила Алина Гаврилова.