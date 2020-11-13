РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Свидетели смогут отправить видеозаписи крушения легкомоторного самолета в подмосковных Люберцах в аккаунты Следственного управления, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ продолжается расследование уголовного дела по факту крушения легкомоторного самолета, в результате которого погибли телеведущий Александр Колтовой и его пассажир.

«Следователи обращаются к очевидцам авиапроисшествия с просьбой предоставить видеозаписи полета и крушения воздушного судна PIPER SPORT для их приобщения к материалам уголовного дела», - говорится в сообщении.

Видеозаписи можно направить как в аккаунты Следственного управления в социальных сетях, так и лично следователю по номеру: 8(906)572-75-56.