РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. Подольск стал пилотной площадкой областного проекта «Мамы онлайн», с 16 ноября жительницы округа смогут ежедневно смотреть мастер-классы по кулинарии, рисованию, декоративно-прикладному творчеству, спортивным активностям, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

16 ноября стартует областной культурно-просветительский проект «Мамы онлайн» для молодых женщин, тех, кто ожидает рождения ребенка или находится в отпуске по уходу за детьми. Министерство культуры Московской области определило две пилотные площадки – Мытищи и Подольск. В течение ноября-декабря покажут мастер-классы учреждений культуры этих городских округов. В дальнейшем к проекту присоединятся и другие муниципальные образования Московской области.

«Жители Подольска смогут увидеть мастер-классы в эфире ежедневно по будням в 14:00 на YouTube-канале комитета по культуре и туризму администрации Подольска. График трансляций в ноябре можно узнать на сайте комитета: kultura-podolsk.ru и выбрать себе занятие по душе», - говорится в сообщении.

Внедрению проекта предшествовал социологический опрос, в результате которого были выявлены предпочтения: мастер-классы по кулинарии, рисованию, декоративно-прикладному творчеству, спортивным активностям. Также в ходе опроса учли рекомендации по временному формату и дням трансляций мастер-классов.