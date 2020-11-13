РИАМО – 13 ноя. Ко всемирному Дню слепых соцсеть «Одноклассники» совместно с фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» показали, как видят мир люди с нарушениями зрения, говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

«13 ноября в ленте соцсети появился специальный набор изображений, который демонстрирует, как видят изображения люди с нарушениями зрения», - говорится в сообщении.

Проект должен привлечь внимание пользователей к людям, которые полностью или частично потеряли зрение. Это позволит понять, как эти люди видят мир. Каждое изображение разъяснит особенности самых распространенных болезней зрения.

Также фонд «Со-единение» опубликует в своей группе в ОК информацию о регулярных проверках зрения. В течение нескольких недель в группе фонда появятся публикации о гимнастике для глаз, мифы о слепоте и об остроте зрения.

16 ноября в ОК стартует сбор через сервис Добро Mail.ru на покупку современных технических средств коммуникации для слепоглухих. ​