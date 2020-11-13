РИАМО - 13 ноя. В рамках региональной программы по капитальному ремонту завершены работы в доме №10 по улице Октябрьской, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенска.

«Здесь был произведен целый комплекс работ: ремонт чердачного помещения, замена кровли и стропильных конструкций, утепление кровли и замена напольного покрытия чердачного помещения. Кроме того, в доме сделана новая система отведения сточных вод, установлена новая отмостка», — говорится в сообщении.

Преобразились и входные группы, вплоть до замены домофонов. Компания «Фибробетон» выполнила работы и по замене окон в местах общего пользования, хотя программой это не было предусмотрено.

Теперь дому №10 по улице Октябрьской нужно попасть в губернаторскую программу «Мой подъезд». Список адресов на будущий год (а их 56) уже сформирован, но возможность попасть в этот перечень еще есть.

Глава Воскресенска Артур Болотников посетил дом и дал удовлетворительную оценку произведенным работам. Всего по программе капитального ремонта в этом году на территории городского округа Воскресенск произведены работы в 58 домах, 44 из них уже сданы.