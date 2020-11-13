В связи с ростом заболеваемости коронавирусом с конца сентября власти Москвы и Подмосковья частично возобновили ограничения, направленные против распространения Covid-19. В частности, ввели обязательный домашний режим для групп риска, удаленный режим работы, дистанционное обучение для студентов, а в Москве и для старшеклассников. Некоторым категориям граждан заблокировали социальные и транспортные карты для проезда. Кроме того, в Подмосковье ЗАГСы, центры занятости и отделы соцзащиты перешли на работу по записи. Подробнее о том, какие ограничения действуют в Московском регионе во время второй волны, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

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