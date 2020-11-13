РИАМО - 13 ноя. Грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулся с выезжавшей с второстепенной дороги легковой автомашиной Hyundai, погибли два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, авария случилась около 12:00 в пятницу на 3 километре автодороги М-3

«Украина» - Наро-Фоминск.

«Еще двое пострадали, в том числе малолетний ребенок. Все они находились в легковушке», - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.