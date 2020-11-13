РИАМО - 13 ноя. В Электростали прошел Московский областной конкурс «Ансамблевое музицирование», в нем приняли участие 108 ансамблей из 52 школ и учреждений профессионального образования Подмосковья, среди них – учащиеся Детской музыкальной школы №2 города Белоозерский в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На протяжении 24 лет конкурс «Ансамблевое музицирование» остается популярной площадкой для демонстрации уровня мастерства среди учащихся и педагогов ансамблевого искусства. В этом году в связи с неблагоприятной эпидситуацией конкурс проходил в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

Оценивало исполнение конкурсных программ профессиональное жюри — деятели культуры и искусства из Российской академии музыки имени Гнесиных, Большого симфонического оркестра имени П.И Чайковского и Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина.

Ансамбль гитаристов ДМШ №2 под руководством Сергея Федутинова отлично исполнил конкурсную программу и стал лауреатом первой степени.