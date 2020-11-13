РИАМО - 13 ноя. Чтобы строить будущее России, необходимо помнить о своих корнях и подвиге поколения Великой Отечественной войны, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» в пятницу.

«Без всяких сомнений мы не должны жить прошлым. Мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но для того, чтобы знать куда идти, нужно понимать откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились. То, что сделало поколение победителей в период Великой Отечественной войны, мы никогда не должны забывать», - сказал Путин.

Он добавил, что необходимо дорожить тем, что сделали предки для будущих поколений.

«Только в этом случае мы правильно выстроим вектор нашего движения вперед», - отметил Путин.​

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» по поручению президента Агентство стратегических инициатив проводило сбор предложений по развитию страны. Инициативы поступили от жителей 84 субъектов РФ, самому молодому участнику 11 лет, самому старшему - 84 года. Самые сильные идеи будут реализованы.​​