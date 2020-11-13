РИАМО – 13 ноя. Программы обучения рабочим профессиям «WorldSkills-прививки» позволят увеличить количество самозанятых граждан, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

В рамках пленарного заседания первый проректор Международного института дизайна и сервиса Максим Усынин из Челябинска предложил расширить проект WorldSkills и проводить на его платформе короткие обучающие программы «WorldSkills-прививки» для граждан старше 16 лет. Это позволит на 10 миллионов увеличить число самозанятых.

«Безусловно, очень важное направление, которым вы занялись. <...> Вы продолжили то, что мной было сказано (про технологические платформы для развития - ред.). Во многих странах мира уже не нанимают работников, а обращаются к рынку за определенными услугами и получают необходимый результат. Это дает возможность людям себя реализовывать», - сказал Путин.

Он отметил, что нужно использовать сеть, которая была создана в рамках проекта WorldSkills.

«Для нас это крайне интересно, перспективно и востребовано. Дает возможность раскрыть талант каждому. Вы попросили оказать поддержку, с удовольствием это сделаю - и правительству сформулирую соответствующее поручение и АСИ», - заключил Путин.​