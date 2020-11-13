РИАМО - 13 ноя. С 22:50 14 ноября до 10:00 15 ноября на Киевском направлении МЖД будут проводиться работы по развитию инфраструктуры станции Толстопальцево, в связи с этим изменится расписание поездов, а также будут введены компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Изменения коснутся электропоездов, курсирующих от/до станций Апрелевка, Солнечная, Нара, Внуково. У части поездов изменится время прибытия и отправления. 14 ноября из расписания будут выведены вечерние электропоезда, а 15 ноября – утренние», – говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров планируется запустить компенсационные автобусы.

Чтобы проехать на компенсационном автобусе, нужно показать проездные документы, которые действуют на данном маршруте. Фактическое отправление транспорта зависит от ситуации на Киевском шоссе, а также в населенных пунктах по пути следования транспорта.

Пассажиров призвали планировать поездку заранее. Ознакомиться с расписанием движения природных проездов, а также стоимостью поездки можно на официальном сайте ЦППК, остановочных пунктах, железнодорожных станциях и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», доступном в Google Play и AppStore.

Ношение масок и перчаток в транспорте носит обязательный характер. Приобрести средства защиты можно в кассах на станциях компании, а также у кассиров-контролеров во время поездки.