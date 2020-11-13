РИАМО - 13 ноя. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь студентке МГУ Диане Цыганковой реализовать ее идею о создании акселератора проектов самозанятых с ограниченными возможностями здоровья.

В пятницу проходит форум «Сильные идеи для нового времени». В рамках форума прошел сбор идей и предложений по развитию страны, самые сильные из которых будут реализованы.

«Такие инициативы будут способствовать реализации задач и целей, что мы перед собой ставим. Губернатор (Подмосковья – ред.) Андрей Воробьев – он очень активный человек, умеющий реализовывать хорошие перспективные проекты, идеи. Он поможет», - сказал Путин на пленарном заседании форума, отметив проект Цыганковой.

По ее словам, акселератор призван адаптировать для молодежи с ограниченными физическими возможностями все необходимые условия для реализации предпринимательской деятельности. Также проект будет способствовать формированию института самозанятости.

Ранее в ходе форума Путин подчеркнул, что власти должны внимательно рассмотреть поступившие от россиян идеи по развитию страны и реализовать лучшие из них.