РИАМО - 13 ноя. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь студентке МГУ Диане Цыганковой реализовать ее идею о создании акселератора проектов самозанятых с ограниченными возможностями здоровья.
В пятницу проходит форум «Сильные идеи для нового времени». В рамках форума прошел сбор идей и предложений по развитию страны, самые сильные из которых будут реализованы.
По ее словам, акселератор призван адаптировать для молодежи с ограниченными физическими возможностями все необходимые условия для реализации предпринимательской деятельности. Также проект будет способствовать формированию института самозанятости.
Ранее в ходе форума Путин подчеркнул, что власти должны внимательно рассмотреть поступившие от россиян идеи по развитию страны и реализовать лучшие из них.
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