РИАМО - 13 ноя. Столичные энергетики обеспечили станции Крекшино и Кокошкино будущего четвертого направления Московских центральных диаметров мощностями в 530 и 380 кВт соответственно, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Выполненный энергетиками комплекс работ позволяет не только обеспечить электроэнергией реконструкцию и запуск станций, но и гарантирует вторую категорию надежности дальнейшего энергоснабжения», — сказал Бирюков.

Если случится перебой в работе одной кабельной линии, заработает резервная кабельная линия. Это поможет избежать перерывов в работе, уточнил вице-мэр.

Чтобы обеспечить необходимой мощностью станцию Крекшино, рабочие проложили от реконструируемой распределительной подстанции 10 кВ две кабельные линии 10 кВт общей протяженностью 800 метров. Для станции Кокошкино возвели два секционирующих пункта 10 кВ, две кабельные линии длинной 650 метров, а также участок воздушной линии 6 кВ.

Электрические мощности станциям выдадут, как только заказчик будет готов принять нагрузку.

После завершения реконструкции на станциях МЦД-4 Киевско-Горьковский Крекшино и Кокошкино будут новые платформы и подземные переходы с лифтами и эскалаторами.