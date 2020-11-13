РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Софья Ермекова стала лауреатом II степени международного музыкального конкурса «Осеняя мозаика», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Софья заняла второе место в номинации «Общее фортепиано соло». Она исполнила произведение «Аллегро» Кристофа Граупнера», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что конкурс проходил в режиме онлайн.

«Поздравляю Екатерину и ее преподавателя Елену Королеву. Пусть впереди будет еще много ярких побед!» - заключил глава Люберец.