РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 14 лет из городского округа Люберцы приглашают на бесплатные занятия в секцию по гребле на байдарках, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту администрации муниципалитета.

«Объявляется набор мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 14 лет в спортивную секцию по гребле на байдарках. Занятия бесплатные», - говорится в сообщении.

По всем вопросам необходимо обращаться к мастеру спорта по гребле, члену сборной команды Московской области по гребле Климентию Александровичу Руцкому по телефону: +7(916)889-38-85.