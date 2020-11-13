РИАМО - 13 ноя. Сила России во все исторические эпохи заключалась в таланте народа, его делах и ценностях, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» в пятницу.
В рамках форума проводился сбор идей по развитию страны. Самые сильные инициативы будут реализованы.
«Буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, общественной жизни. Начинается действительно новое время. И для динамичного, устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действительно действенные, эффективные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь», - сказал Путин.
По его словам, необходимо превратить интересные, содержательные замыслы и предложения в жизнеспособные проекты и планы действий.
«Устранить административные и законодательные барьеры, определить понятные источники финансирования», - добавил Путин.
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