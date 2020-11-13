РИАМО - 13 ноя. Сила России во все исторические эпохи заключалась в таланте народа, его делах и ценностях, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» в пятницу.

В рамках форума проводился сбор идей по развитию страны. Самые сильные инициативы будут реализованы.

«Буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, общественной жизни. Начинается действительно новое время. И для динамичного, устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действительно действенные, эффективные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь», - сказал Путин.

По его словам, необходимо превратить интересные, содержательные замыслы и предложения в жизнеспособные проекты и планы действий.​

«Устранить административные и законодательные барьеры, определить понятные источники финансирования», - добавил Путин.