РИАМО – 13 ноя. В основе развития России лежит демографическая, социальная политика и борьба с бедностью, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

В рамках форума будут рассмотрены лучшие из 15 тысяч идей и проектов граждан, которые собрало Агентство стратегических инициатив.

«Надо нацелиться на поддержку семей, преодоление бедности. Нашу демографическую и социальную политику нужно всегда ставить во главу угла», - сказал Путин.

Он отметил, что для этого необходимо повышать качество жизни людей, чтобы она соответствовала стандартам 2021 года. Еще важно внедрять современные проекты в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, социальной, образовательной и в туризме.

«Нужно бережно, внимательно отнестись к тому, что предлагают люди. <...> Чтобы добиваться успеха, нужно помочь прорасти лучшим замыслам и предложениями», - заключил Путин.​