РИАМО – 13 ноя. С 1 января 2021 года в России поднимут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку, коньяк и игристые вина, сообщает Газета.ru.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минимальная розничная цена на водку вырастет на 5,7% — до 243 рублей за 0,5 литра, коньяк поднимется в цене на 3% — до 466 рублей за полулитровую бутылку», - говорится в сообщении.

Минимальная цена на игристое вино составит 169 рублей за бутылку, поднявшись на 3%.

Действие данных цен сохранится до 31 декабря 2026 года включительно.​​