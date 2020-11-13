РИАМО - 13 ноя. Власти должны внимательно рассмотреть поступившие от россиян идеи по развитию страны и реализовать лучшие из них, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» в пятницу.

По поручению президента Агентство стратегических инициатив собрало идеи и предложения жителей из 84 субъектов РФ. Самой молодому участнику - 11 лет, самому старшему - 84 года.

«Мы сегодня не сможем выслушать авторов всех 15 тысяч представленных идей и проектов. Уверен, что большинство из них содержательные и конструктивные», - сказал Путин.

Он отметил, что все хотят видеть Россию успешной, благополучной, свободной и современной, где человек - это главная ценность, где он может учиться, трудиться и растить детей.

«Россия должна быть страной с широкими возможностями для самореализации людей. Вклад каждого в судьбу России должен быть востребован. Нужно помочь воплотиться в жизнь лучшим замыслам», - заключил Путин.​