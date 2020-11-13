РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Предприятия текстильной и легкой промышленности городского округа могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, который проводит министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Проводится очередной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучшая швея». Федеральный этап конкурса состоится 10 декабря 2020 года в Ивановской области в дистанционном формате.

«Для участия в федеральном этапе конкурса необходимо направить до 18:00 25 ноября 2020 года заявку на участие номинанта и прилагаемые к ней документы в электронном виде (скан-копии) на адрес электронной почты комитета: kom_trud@ivreg.ru, migrzan37@mail.ru», - говорится в сообщении.