РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш») приступил к сборке корпуса РУ «РИТМ-200» для четвертого атомного ледокола «Якутия», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ЗиО-Подольск» обеспечит необходимым оборудованием четвертый и пятый атомоходы из серии новых ледоколов России. Для каждого завод изготовит два реактора РУ «РИТМ-200», два опорных кольца, 16 емкостей. Масса изготовленного оборудования составит 962 тонны. Согласно договору, поставка РУ «РИТМ-200» для четвертого ледокола должна состояться в марте-апреле 2022 года, для пятого – в декабре 2023-январе 2024 года.

«На ПАО «ЗиО-Подольск» стартовал первый основной этап производства первого корпуса реакторной установки «РИТМ-200» для четвертого атомного ледокола «Якутия». Рабочие приступили к сборке частей корпуса установки. Первый основной кольцевой шов соединит фланец и обечайку. Сварное соединение делают с применением разработанной специалистами предприятия особой технологии, аналогов которой в России не существует», - говорится в сообщении.

Процесс сварки длится непрерывно в течение 4,5 дней. Температура подогрева металла доходит до 200 градусов. Количество наплавленной металлической проволоки составит почти 600 килограмм, шов получится толщиной 150 миллиметров.

После термической и механической обработки сделают радиографический и ультразвуковой контроль сварного соединения. Предстоит выполнить три основных шва на корпусе реактора, из них второй и третий соединят днище и два полукорпуса между собой.

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (ПАО «ЗиО-Подольск») – один из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, судостроения.

100% атомных электростанций России, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске, оснащены оборудованием с маркой «ЗиО». ПАО «ЗиО-Подольск» первое и единственное предприятие в России, которое изготавливает витые теплообменные аппараты для низкотемпературной переработки газа по проекту «Ямал СПГ».